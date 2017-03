publié le 13/03/2017 à 12:17

L'hiver approche, comme la fin de la série. Game of Thrones arrive bientôt à son ultime saison, ont annoncé les showrunners dimanche 12 mars. Après une septième saison attendue pour juillet prochain, la huitième sera aussi la dernière. Les sept futurs épisodes qui viendront compléter l'histoire des 7 royaumes et des marcheurs blancs, seront, de plus, suivis par une saison aussi écourtée. D'habitude de 10 épisodes, les prochaines comporteront respectivement 7 puis 6 épisodes. Des saisons amputées qui devraient alors promettre des épisodes d'autant plus forts et fournis en rebondissements.



"Depuis le départ, nous voulions faire un film de 70 heures. Cela sera finalement un film de 73 heures, a expliqué David Benioff lors d'un festival texan. Cela aurait été très dur si l'on avait perdu des acteurs principaux en route, je suis vraiment heureux que nous ayons pu garder tout le monde et que nous puissions finir comme nous le voulons". Quoiqu'il en soit, 2018 sera l'année de la fin de Game of Thrones et les fans devront dire adieu à leurs personnages préférés, à condition qu'ils ne soient pas déjà morts.

En attendant, la saison 7 promet des épisodes mouvementés. Le trailer dévoilé jeudi 9 mars laisse en effet quelques indices quant à la teneur de l'intrigue. Les fans peuvent s'attendre à une éventuelle chute des principales maisons de la série et surtout l'arrivée, enfin, de la Grande Guerre contre les marcheurs blancs.