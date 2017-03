publié le 20/03/2017 à 11:36

Marre de devoir regarder le générique de début à chaque nouvel épisode ? Netflix a trouver la solution. La plateforme américaine teste deux nouvelles fonctionnalités sur un panel d'utilisateurs. La première permet de "passer l'introduction", donc le générique d'un épisode de série, et la seconde, "d'ignorer le récap" des précédents. Des expérimentations qui pourraient être une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Netflix qui enchaînent plusieurs heures de visionnage d'une même série, en particulier les amateurs de binge-watching.



Deux nouvelles fonctionnalités utiles pour les longs génériques de début, comme c'est le cas notamment pour les séries The Crown ou House of Cards. C'est suite à la demande de nombreux utilisateurs que le géant américain du streaming a décidé de tester ces deux nouvelles fonctionnalités. "Nous faisons des centaines de tests tous les ans pour rendre l'expérience Netflix meilleure pour ses utilisateurs", explique le porte-parole de la plateforme, selon le site américain The Verge.

Netflix permet désormais d'ignorer les génériques de ses séries Crédit : Capture d'écran / The Crown / Netflix