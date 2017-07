To The Bone ' Official Trailer ' Netflix

Préparez-vous, de nouvelles séries et de nouveaux films arrivent sur Netflix. Pour le mois de juillet, la plateforme de streaming renouvelle son catalogue avec des nouveautés mensuelles. L'excuse parfaite pour rester sur son canapé, loin de la chaleur et du soleil estival, et rester des jours devant le petit écran. Séries inédites, films ou documentaires, le géant américain élargit son offre, ce qui va ravir ses abonnés.



Lily Collins sera à l'affiche du film américain To The Bone, abordant frontalement le sujet de l'anorexie. Une série animée Castlevania ravira les fans du jeu vidéo édité par Konami depuis les années 1980. Autre entrée à ne pas rater, Friends From College, la série comédie qui propose sa première saison avec Cobie Smulders (Avengers), ou encore la seconde saison de la série documentaire Last Chance U, centrée sur le recrutement du football américain.

Autant de nouveautés à ne pas rater qui occuperont pendant les vacances ou les longues nuits d'été. Préparez la menthe à l'eau et le radiateur, on fait le point sur les sorties Netflix de juillet.

"To The Bone", le film qui traite frontalement l'anorexie

Keanu Reeves et Lily Collins sont réunis pour le nouveau film Netflix, qui fera définitivement parler de lui. To The Bone retrace l'histoire d'Ellen, une jeune anorexique, envoyée dans un centre spécialisé dirigé par un médecin peu conventionnel. Grâce à lui, la jeune femme va tenter de se reconstruire.



Ce film est réalisé et écrit par Marti Noxon, qui a elle-même dû faire face à des troubles alimentaires. L'actrice principale a elle aussi récemment avouée avoir souffert d'anorexie. Ce film inédit, qui semble à la fois émouvant, empli d'humour et d'humanité, sera à découvrir dès le 14 juillet.

"Castlevania", la série animée adaptée d'un jeu vidéo

Le 7 juillet, la série animée Castlevania débarque sur la plateforme américaine. Elle est adaptée de la franchise de jeux vidéo à succès du même nom, mêlant jeux de plate-forme et action. D'après la bande-annonce, la lutte entre le Bien et le Mal semble bel et bien au cœur de la série, tout comme l'esthétique gothique qui avait fait le succès de la saga.



Le chasseur de vampires Simon Belmont et son fouet mythique vont ainsi reprendre du service, dans l'unique but d'assassiner Dracula. Une série qui semble, à l'image du jeu original, sombre, violent et satirique. Avis aux amateurs.

"Friends From College", la série comique sur la crise de la quarantaine

C'est la série comique Netflix du mois de juillet. Dans Friends From College, des amis qui se sont connus à l'université de Harvard vont se retrouver, alors qu'ils approchent désormais de la quarantaine. L'occasion de replonger vingt ans en arrière, de ressortir les vieilles rancœurs et de faire le point sur ses réussites et ses échecs professionnels et familiaux.



Cette série de Nicholas Stoller et Francesca Delbanco (Nos Pires Voisins) explore avec humour les longues amitiés, les vieilles histoires d'amour, et la nostalgie du passé, le tout dans une ambiance complètement déjantée digne des comédies typiquement américaines. Friends From College sera disponible dans le catalogue de Netflix dès le 14 juillet.

"Ozark", la série-thriller de l'été

Les fans de Jason Bateman et de Laura Linney pourront les retrouver dès le 21 juillet sur Netflix. Les deux acteurs américains sont à l'affiche de Ozark, un drame sombre sur les relations familiales et la survie. Jason Bateman y incarne Marty Byrdes, le blanchisseur du plus gros cartel de drogue mexicain. Mais alors que les choses tournent mal, il décide de quitter Chicago avec ses proches pour la région des lacs d'Ozark, dans le Missouri.



Mais alors que tout y semble paisible, de nombreux dangers vont continuer à guetter la famille Byrdes ne leur donnant pas d'autre choix que de se défendre. La première saison de ce polar aussi inquiétant qu’envoûtant sera disponible en intégralité sur la plateforme de streaming.

"Last Chance U", la seconde saison du documentaire

Pour les amateurs d'histoires vraies, Netflix va sortir la seconde saison de sa série documentaire Last Chance U. On y suit des jeunes en difficulté scolaire et sociale, qui cherchent un moyen de s'en sortir dans le milieu du football américain, dans l'East Mississippi Community College. La saison 2, qui contiendra six épisodes d'une cinquantaine de minutes, est à retrouver le 21 juillet.

"The Standups", six heures de one-(wo)man shows

Six heures de rire, 2.395 blagues. À Los Angeles, la nouvelle génération d'humoristes monte sur scène pour six heures de blagues et de confessions embarrassantes, diffusée sur Netflix. Les habitués des stand-ups américains y retrouveront les comiques américains de demain, comme Nate Bargatze, Fortune Feimster, Deon Cole, Dan Soder, Nikki Glaser et Beth Stelling pour des talk-shows, oscillant entre blagues et anecdotes. The Standups est à retrouver sur la plateforme de streaming le 4 juillet.