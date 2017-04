Qu’est-ce que Molotov TV, l’application gratuite pour regarder la télévision ?

publié le 05/04/2017 à 08:31

Vers une nouvelle façon de regarder la télévision ? Molotov TV a annoncé ce lundi qu’elle comptait désormais plus d’un million d’utilisateurs. Un succès éclair pour l’application qui n’existe que depuis juillet 2016. Si la plateforme qui propose de regarder la télévision en streaming, attire autant de monde ce n’est pas par hasard.



L’application est gratuite et donne accès en direct à 36 chaînes de la TNT. Une version payante à 10 euros par mois en propose 70. Un prix plus attractif que la redevance télé, qui s’élève à 138 euros en métropole. L’application pourrait d’ailleurs un jour relancer le débat de l’extension de la taxe audiovisuelle à tous les écrans. Une deuxième option payante permet pour 4 euros d’enregistrer 100 heures de programme sur les serveurs de l’application.

Un public jeune

L’application a su s’adapter à son temps. Comme elle le dit sur son site, "la télé n’a finalement pas beaucoup évolué depuis 30 ans". Molotov vise les personnes qui ne regardent pas forcément leur petit écran chez eux dans le canapé, mais plutôt sur une tablette, un ordinateur ou un smartphone, dans les transports, leur lit, ou au boulot… Résultat les utilisateurs de l’appli sont relativement jeunes. 35 ans en moyenne assurent la plateforme.

Ce public est également attiré par la mise en forme de l’application. Sur Molotov TV, on ne choisit pas par chaîne, mais par émission, ou par thème. Par exemple, si vous voulez regarder un film ce soir, il suffit d’aller dans la rubrique film, puis de choisir entre comédies dramatiques, policiers, biopic et bien d’autres encore. Le site vous montre ensuite les films sous forme de vignette avec l’heure de début. Il n’y a plus qu’à cliquer.