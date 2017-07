"Flashpoint", Batman... Ce que l'on sait sur le film consacré à Flash

publié le 25/07/2017 à 15:44

L'homme le plus rapide du monde aura bien droit à son propre film. À l'occasion du Comic Con de San Diego, Warner et DC ont dévoilé leurs projets en cours, dont l'un centré sur Flash. Les deux firmes ont dévoilé dans une vidéo les logos de leurs prochains long-métrages, actuellement en chantier. Parmi eux, on retrouve Wonder Woman 2, Suicide Squad 2, mais également celui qui sera consacré à l'homme qui porte le masque de Flash.





On savait déjà que le personnage incarné au cinéma par Ezra Miller aurait sa place au cinéma aux côtés de Wonder Woman, Batman et Aquaman dans Justice League. Si beaucoup d'annonces ont été faites autour du film réunissant les différents super-héros DC, les producteurs sont pour le moment restés silencieux à propos de celui consacré à Barry Allen. Si rien n'a été confirmé autour de ce projet, le titre annoncé a suffi à faire parler les fans de l'univers DC.

Un retour dans le passé, et un présent chamboulé

Comme indiqué sur la vidéo de Warner et DC, le film centré sur Barry Allen s'intitulera Flashpoint, un titre familier des amateurs de comics qui pourrait totalement bouleverser l'univers établi par la firme. C'est en effet l'une des plus célèbre aventures du super-héro en costume rouge, extraite d'un comic book sorti en 2011.

Dans cette histoire, Flash se retrouve à remonter le temps pour empêcher la mort de sa mère, sans se douter une seule seconde des conséquences de ses actions. Il se retrouve cependant sans pouvoir, dans un univers totalement différent de celui qu'il connaît : il n'est jamais devenu un super-héro, la Justice League n'a jamais existé et Wonder Woman livre une guerre sans merci à Aquaman.



On y apprend surtout que Batman n'est autre que Thomas Wayne, le père de Bruce. Il devient ainsi l'Homme chauve-souris pour venger la mort de son fils alors que sa femme, folle de chagrin, devient le Joker. De gros changements sont donc à prévoir pour le DC Universe, qui risque d'être fortement chamboulé par une telle intrigue.

Au casting, Ezra Miller, Billy Crudup, Kiersey Clemons

Alors qu'on ne connaît toujours pas le nom du réalisateur derrière ce film, le casting commence à se dévoiler. Ezra Miller, que les cinéphiles ont pu voir dans We need to talk about Kevin et Les Animaux Fantastiques, portera le célèbre costume rouge du super-héro frappé par la foudre.



L'acteur Billy Crudup (Jackie, Big Fish, Watchmen) incarnera le père du protagoniste, le docteur Henry Allen, accusé du meurtre de sa femme, quand la comédienne Kiersey Clemons reprendra le rôle de l'amie d'enfance de Barry, Iris West.

Un nouveau Batman ?

L'espace-temps ayant complètement changé à la suite du voyage dans le passé de Barry Allen, on peut espérer une apparition ou un clin d’œil de Wonder Woman ou Aquaman. Si cette intrigue se confirme, un nouvel acteur devra prendre les traits de Batman.



Le nom de Jeffrey Dean Morgan, l'acteur incarnant le terrifiant Negan dans The Walking Dead, est pressenti pour revêtir le costume de l'Homme chauve-souris après avoir incarné le père de Bruce Wayne dans Batman v Superman. Un simple tweet de l'acteur a suffit à semer le trouble dans l'esprit des fans.

Pour le moment, aucune date officielle n'a été communiquée concernant la sortie de ce prochain film. On pourra cependant découvrir Ezra Miller dans le rôle de l'homme le plus rapide du monde le 15 novembre 2017, grâce à Justice League.