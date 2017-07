VIDÉO - Ben Affleck va-t-il être évincé du rôle de Batman ? Il répond à la rumeur

publié le 24/07/2017 à 16:51

Quel rebondissement pour les fans de Batman ! Pendant le Comic Con de San Diego, le très sérieux Hollywood Reporter annonçait que Warner Bros, qui produit les films DC Comics, cherchait à renvoyer Ben Affleck, qui incarne le Batman depuis Batman V Superman (2016). Une annonce qui n'a pas manqué d'effrayer certains fans de l'acteur, qui doit encore l'incarner dans Justice League (novembre 2017) et The Batman, dont la date de sortie est encore inconnue. Face à la tempête, Ben Affleck s'est exprimé lors de la conférence DC Comics à San Diego.



"Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Batman est le plus grand put*** de rôle du monde. Je suis ravi de l'incarner", a expliqué Ben Affleck sous un tonnerre d’applaudissements. Son rôle est donc bel et bien maintenu dans The Batman, qu'il devait au départ réaliser avant de déclarer qu'il n'en serait qu'acteur. "Il est apparu clairement que je ne peux pas mener de front les deux tâches au niveau exigé par le projet", expliquait-il dans un communiqué relayé par Variety.

En attendant d'en savoir plus sur The Batman de Matt Reeves, les fans pourront patienter avec la performance de Ben Affleck dans Justice League au côté de Wonder Woman pour monter la super-team de DC Comics. Reste à savoir si Superman fera son grand retour dans la promotion du film, après sa disparition dans Batman V Superman, ou s'il faudra patienter jusqu'au 27 novembre avant de le revoir.