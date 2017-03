publié le 10/03/2017 à 19:12

Attention les yeux ! La Batmobile reviendra dans Justice League avec un nouveau look et des armes encore plus redoutables que dans Batman V Superman. Zack Snyder, le réalisateur du prochain film dédié à la super-team de DC Comics constituée de Batman, Wonder Woman, Superman, Cyborg et Flash, a dévoilé cette nouvelle Batmobile pour le plaisir des yeux. Véhicule emblématique du Chevalier de Gotham, elle sera donc de nouveau de la partie pour Justice League, qui n'est autre que la suite de Batman V Superman.



Que peut-on attendre de cette nouvelle Batmobile ? On remarque très vite qu'elle est beaucoup plus armée que la version proposée dans Batman V Superman, avec des canons sur le devant du capot, mais aussi un alliage qui a l'air encore plus résistant qu'avant. Une Batmobile meurtrière en somme, qui annoncerait un combat très costaud contre Steppenwolf, le grand méchant du film.

La Batmobile de "Justice League" Crédit : Zack Snyder

Par ailleurs, Batman, toujours joué par Ben Affleck aura aussi un nouveau costume, en plus d'une Batmobile de compétition. Baptisé le "Tactical Batsuit", il devrait lui permettre de s'adapter à toutes les situations, mais aussi à masquer encore plus son visage avec la paire de lunettes qui lui cachent les yeux.