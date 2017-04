publié le 24/04/2017 à 14:25

Ryan Reynolds va bientôt enfiler son masque rouge. L'anti-héros phare de Marvel revient pour un nouveau volet avec son naturel et son humour décapants. Après la publication d'un premier teaser, la 20th Century Fox a enfin dévoilé la date du deuxième volet de Deadpool. Le film, dont le tournage a commencé cette année, est donc prévu pour le 1er juin 2018, relaye Variety.



Aux côtés de Ryan Reynolds, on retrouvera également Josh Brolin dans le rôle du bad-guy Cable. Il viendra mettre la touche rationnelle et colérique dans le film, en totale confrontation avec le caractère détendu et humoristique de Deadpool.

Lors de cette annonce, la 20th Century Fox a également révélé des dates pour les deux spin-offs de la saga X-Men : Les Nouveaux Mutants le 13 avril 2018 aux États-Unis et Dark Phoenix, prévu quelques mois plus tard, le 2 novembre 2018.