publié le 24/04/2017 à 12:11

Vous avez joué avec eux pendant votre enfance, vous connaissez leurs répliques cultes et leurs photos ornent vos murs. Ces personnages de dessins animés, de films et même de jeux vidéos vous accompagnent depuis votre enfance ou vous ont rejoint dans votre vie d'adulte. Ils vous est déjà arrivé de vous identifier à eux ou au contraire de rejeter leur comportement et leurs réactions.



Ces héros ont tous des personnalités fortes, distinctes de celle des autres protagonistes, et qui expliquent beaucoup de leurs choix. Prêt(e) à tout pour combattre le crime, vous vous sentez l'âme d'un Spider-Man ou d'une Wonder Woman. Plutôt timide mais très rusé(e) vous vous identifiez davantage à Harry Potter, le héros de Poudlard. Et si votre personnalité très attachante vous rapprochait plutôt de Mario Bros ?

Alors quelle icône de la pop culture êtes-vous ? Faîtes notre test pour le découvrir !