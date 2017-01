Programme TV : ce soir, "Glacé" sur M6 et "La fin de la nuit" sur France 3

Pour ce mardi 10 janvier, M6 diffuse sa nouvelle série "Glacé" tandis que France 3 met à l'honneur le téléfilm "La fin de la nuit".

par Isabelle Morini-Bosc publié le 10/01/2017

Pour ce 10 janvier, rendez-vous sur France 3 pour le téléfilm La fin de la nuit, signé Lucas Belvaux (38 témoins, Pas son genre). C'est une nouvelle adaptation du livre de Mauriac dans lequel la bourgeoise criminelle Therèse Desqueyroux va déclencher une passion dévorante chez le compagnon de sa fille, Mourad, incarné par Amir El Kacem. C'est avec Louise Bourgoin et Nicole Garcia, soit 2 raisons supplémentaires de regarder ce face-à-face entre mère et fille lourd de tensions. La fin de la nuit est à retrouver à 21h.



Mais, le véritable coup de ce cœur de ce soir, c'est Glacé, la nouvelle série de M6. On oublie que M6, championne des formats courts, était également autrefois celle des grands feuilletons et d'excellents unitaires à 20h50. Elle avait un peu laissé voire délaissé le genre, avec lequel elle renoue ce soir. Glacé marque donc son retour vers la fiction de prestige.



À quelques images esthétisantes près, ce feuilleton est une réussite, adapté du polar à succès de Bernard Minier publié chez Fixot. C'est prenant, surprenant, forcément glaçant, surtout lorsque le capitaine Martin Servaz découvre que la victime est un cheval de 600.000 euros retrouvé décapité au sommet du téléphérique d'une station des Pyrénées... Or, ce drame est arrivé près d'un asile psychiatrique où est enfermé un tueur en série qu'il avait arrêté. C'est à 21h00.