VIDÉO - César 2017 : découvrez les moments qui ont marqué les nommés

publié le 23/02/2017 à 12:16

La nuit des César est le rendez-vous du monde du cinéma français. Les César récompensent les acteurs, producteurs, réalisateurs et techniciens du cinéma français. À l'occasion de sa 42ème nuit qui se déroulera ce vendredi 24 février, était organisé le traditionnel déjeuner des nommés, le samedi 4 février. L'occasion de leur poser la question suivante : quel moment dans l'histoire des César vous a le plus marqué?



Le moment choisit par Marina Foïs, en course pour le César de la meilleure actrice dans Irréprochable, est très personnel. Elle nous met "dans la confidence" en nous racontant son "aventure" lors de la cérémonie des César de 2010, lorsque accompagnée de Tahar Rahim et Jacques Audiard, elle a fumé des cigarettes dans les toilettes. Durant cette même soirée Tahar Rahim avait gagné le César du meilleur acteur et celui de meilleur espoir masculin pour Un prophète.

Omar Sy évoque sa propre consécration en 2012 comme meilleur acteur dans Intouchables. Il avait prononcé un discours émouvant. À la fin de sa déclaration, l'acteur et humoriste a fait une danse de la joie, un petit clin d'œil à sa chorégraphie dans le film. Ce même moment de gloire est choisi par Oulaya Amamra, nommée pour le César du meilleur espoir féminin dans Divines de Houda Benyamina.

Ibrahim Maalouf se souvient de sa prestation improvisée avec le chanteur M sur la scène des César en 2015. Alors qu'il était en lice pour le César de la meilleure musique originale, son ami Matthieu Chedid lui demande de le rejoindre sur scène pour un duo imprévu. Pour cette 42ème édition, le compositeur est une nouvelle fois en course pour le césar avec le film Dans les forêts de Sibérie.

L'acteur Niels Schneider, nommé pour le César du meilleur espoir masculin dans Diamant noir relate le moment où Alain Delon a rendu un hommage émouvant à son amour de jeunesse, Romy Schneider. C'était en 2008.



Jérôme Commandeur, le maître de cette 42ème cérémonie se rappelle du discours de Julie Depardieu en 2004 qui avait reçu le César du meilleur jeune espoir féminin dans La petite Lili et de son père Gérard Depardieu qui s'est invité sur scène. On se rappelle du moment où elle se rend compte de sa présence à ses côtés et qu'elle le présente au public comme "son fardeau".



Mais le discours qui a fortement marqué l'intégralité des nommés est sans aucun doute le discours d'Annie Girardot. Celle-ci avait reçu en 1996 le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les Misérables après une longue traversée du désert.