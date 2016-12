Quatrième aventure des deux gaulois au cinéma, "Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté" est diffusé mardi 27 décembre sur France 3.

"Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté" est diffusé mardi soir sur France 2

Par Toutatis, les Gaulois les plus célèbres de l'Hexagone sont de retour ce soir sur France 3. La chaîne diffuse le dernier épisode de leur aventure au cinéma, Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté. Quatrième adaptation sur grand écran des bandes dessinées d'Albert Uderzo et René Goscinny, le film se distingue des longs-métrages précédents.



Cette fois-ci, Astérix (Edouard Baer) et Obélix (Gérard Depardieu) doivent sauver un village anglais, le dernier qui n'a pas été envahi par les armées de Jules César. Ils vont venir en aide à Jolitorax (Guillaume Gallienne) et à la reine Cordélia (Catherine Deneuve), qui se retrouvent démunis face aux attaques des Romains. Ils sont accompagnés dans leur aventure par Goudurix (Vincent Lacoste), un jeune homme qui veut devenir barde. Sorti en octobre 2012, le film a été réalisé par Laurent Tirard à qui on doit notamment Le Petit Nicolas.

1. Le mélange de deux bandes dessinées

Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté est adapté de deux albums différents d'Albert Uderzo et de René Goscinny : Astérix chez les Bretons et Astérix et les Normands. Publiées toutes les deux en 1966, ces deux aventures des Gaulois avaient chacun eu leur adaptation en dessins animés, mais dans des histoires séparées. Ils ont été choisis par Laurent Tirard qui avait envie d'un "voyage, d'une odyssée" pour ce nouvel épisode au cinéma, apprend-t-on dans les bonus du DVD.

2. Edouard Baer, de scribe à Astérix

Après Christian Clavier et Clovis Cornillac, Edouard Baer est le troisième acteur à interpréter Astérix. Une sorte de promotion pour celui qui avait le rôle d'Otis dans Astérix et Obélix : mission Cléopâtre. Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté fait d'ailleurs un clin d'oeil au film d'Alain Chabat. Dans une séquence, Edouard Baer demande à un bourreau : "C'est bien comme situation bourreau ?", question qui rappelle celle que lui pose Panoramix dans la comédie de 2002.

Laurent Tirard explique aussi avoir choisi Edouard Baer pour son côté "très français" : "Il nous fallait un Astérix très français, ou plutôt très proche de l'idée que se font les étrangers du Français (...) Il est plus sophistiqué, plus intellectuel et plus moderne. C'est en écrivant ce personnage que le visage d'Edouard Baer m'est apparu. Il est très français, très parisien même".

3. Pas de Britannique au casting

L'histoire d'Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté a beau se dérouler en Angleterre (Bretagne dans le film), aucun acteur britannique ne figure au casting. Les producteurs souhaitaient attribuer les rôles à des acteurs anglophones mais ils ont rapidement fait face aux difficultés de la langue, comme ils le révèlent dans les bonus du DVD : "À l'origine, nous voulions prendre des acteurs britanniques pour interpréter Jolitorax, Miss Macintosh et Ophélia. Mais on s'est aperçu au casting qu'avec des accents trop prononcés, ça ne marchait pas". Ils se sont donc tournés vers des acteurs francophones comme Guillaume Gallienne. Le sociétaire de la Comédie Française a fait sa scolarité en Angleterre et n'a donc pas eu de difficultés à copier l'accent britannique.

4. Le couple Astérix et Obélix

Dans le film, Astérix et Obélix sont remis au centre de l'histoire, comme l'explique Laurent Tirard : "Nous avons pensé la relation Astérix-Obélix comme celle d'un couple. Un couple qui s'essouffle et qui se trouve bouleversé par l'arrivée d'un enfant", qui est Goudurix. Grégoire Vigneron, co-scénariste du long-métrage, explique qu'il s'est inspiré d'un duo bien connu de la littérature américaine : "Il y a une tendresse profonde pour laquelle on a pris comme référence George et Lennie, les personnages du live de Steinbeck Des souris et des hommes".

Quand ils ont commencé à travailler sur le film, les deux scénaristes se sont posés beaucoup de questions sur la relation entre les deux Gaulois : "On a souhaité des personnages plus sexués. Sans chercher à faire un travail érudit d'universitaire, on s'est demandé pourquoi Astérix et Obélix étaient toujours ensemble. Ce qui ressort à l'arrivée, c'est l'amitié".

5. Plusieurs titres possibles

Avant d'arriver à Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté, la production a longuement hésité pour le titre. Ils ont notamment envisagé Astérix chez les Bretons et Astérix et Obélix : God Saves Britannia. Les producteurs Olivier Delbosc et marc Missonnier ne voulait pas reprendre la franchise et s'inscrire dans la lignée des trois premiers films mais ils voulaient plutôt en faire un reboot.

6. Goudurix, un personnage modernisé

Dans Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté, le duo se transforme presque en trio avec l'arrivée de Goudurix, le neveu d'Abraracourcix. Le jeune homme arrive directement de Lutèce dans l'optique d'apprendre à se battre. Le personnage de Goudurix existe déjà dans les bandes-dessinées d'Albert Uderzo et René Goscinny. Il est un "jeune dans le vent", archétype de l'adolescent... des années 60. Une petite remise à neuf s'imposait donc pour faire de Goudurix un jeune des années 2010. Et c'est Vincent Lacoste, découvert dans Les Beaux Gosses, qui l'incarne. À voir ce mardi 26 décembre à 21h sur France 3.