Dalida au cinéma, un événement attendu pour 2017

Le biopic de Liza Azuelos sur la chanteuse morte en 1987 est prévu pour le 11 janvier prochain. C'est le premier film consacré à l'interprète vedette.

par Jean-Alphonse Richard publié le 26/12/2016 à 10:30

C'est l'un des événements qui marquera l'année 2017 dans le monde de la culture. Il s'agit de Dalida, le film. 30 ans après sa mort, elle va revivre sur grand écran dès le 11 janvier. Un événement parce que tout ce qui touche à Dalida, et ce malgré le temps, suscite toujours de l'émotion. Parce que surtout c'est le premier film sur la star et que le choix de la réalisatrice, Lisa Azuelos, a été de s'emparer de son intimité. Le 11 janvier vous allez donc suivre le fil d'une vie cabossée. Chansons célèbres et amour brisées.



"Je pense qu'on lui devait un film sur grand écran, se confie Orlando, son frère et gardien de sa mémoire qui avait refusé plusieurs projets. On sait très bien que la vie de Dalida n'a pas été un long fleuve tranquille. Cette recherche de l'amour sublime à travers tous les hommes, c'est pour ça qu'elle en a gardé aucun. De plus haut elle était sublimée, de plus haut elle tombait."

> DALIDA (Film, 2017) - Bande Annonce Teaser / FilmsActu

Sveva Alviti pour incarner la chanteuse

C'est une parfaite inconnue, Sveva Alviti, qui endossera le rôle de Iolanda Gigiotti. Une mannequin italienne dont l'allure sur scène est totalement troublante. La démarche, les gestes... À la fois Iolanda et Dalida. À 32 ans, Dalida était déjà célèbre, sa vie déjà tournoyante. Vous croiserez encore Vincent Perez en Eddie Barclay ou l'Italien Ricardo Scamarcio. Très étonnant sosie d'Orlando.



Comment expliquer cette incroyable attraction qu'exerce toujours Dalida ? Il y a bien sûr ce destin dramatique mais surtout ce fabuleux répertoire : 2.000 chansons, 20 millions de disques vendus depuis sa mort en 1987. Et à chaque fois des tubes qui racontent sa vie. Jamais chanteuse n'a vécu à ce point ce qu'elle interprétait, "sa vie privée était à la hauteur de sa vie artistique, les deux ne font qu'un et ça a donné Dalida", témoigne encore Orlando. Selon lui, la vie de Dalida n'avait pas été un conte de fées, mais un opéra. Un opéra tragique, un vrai scénario de film.