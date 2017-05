À gauche, les stars de "13 Reasons Why" et à droite celles de "Stranger Things"

publié le 09/05/2017 à 17:19

C'est un peu le rêve des fans de ces deux séries. En un an, Netflix a créé l'événement deux fois avec deux productions originales qui ont su faire parler beaucoup d'elles. Stranger Things a raflé de nombreux prix depuis son arrivée sur la plateforme en ligne en juillet dernier.



Quant à 13 Reasons Why, la nouvelle série sur le harcèlement scolaire et le suicide chez les jeunes a fait naître une grosse polémique autour de son sujet. Toujours est-il que les acteurs des deux shows sont devenus de véritables super stars planétaires, surtout les gamins de Stranger Things.

Alors quand les deux castings se rencontrent à une soirée people, les MTV Movie & TV Awards, ça donne forcément une photo de légende de la pop-culture contemporaine. Le cliché posté sur le compte Instagram d'un des acteurs est accompagnée du commentaire : "Je les ai trouvés ! Je promets un cross-over bientôt", plaisante-t-il.



Le selfie où l'on retrouve de 13 Reasons Why Zach (Ross Butler), Tony (Christian Navarro) et bien sûr Clay (Dylan Minnette), aux côtés de Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) et Dustin (Gaten Matarazzo) de Stranger Things. Soit le selfie le plus pop-culture de l'année, pour le moment.

I found them! #StrangerThings x #13ReasonsWhy crossover coming soon, I swear. Une publication partagée par Ross Butler (@rossbutler) le 8 Mai 2017 à 9h29 PDT