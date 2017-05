Des spin-offs de "Game of Thrones" sont en préparation

La série "Game of Thrones" a démarré en 2011

publié le 05/05/2017 à 06:15

Le royaume des Sept Couronnes a encore de beaux jours devant lui. Alors que HBO a annoncé en 2016 que Game of Thrones s'achèverait avec la saison 8, la chaîne a fait part de son intention de voir perdurer sa série à succès et a donc confié à plusieurs scénaristes le soin d'étudier divers projets.



Max Borenstein (Minority Report, Kong : Skull Island), Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman : Services secrets), Brian Helgeland (Robin des Bois, Legend) ou encore Carly Wray (Mad Men, The Leftovers), notamment, auront ainsi la lourde tâche d'élaborer des scénarios capables de prolonger cet univers si plébiscité du public.

"Les scénaristes prendront le temps qu'il faut, nous aussi, puis nous étudierons la situation quand nous recevrons les scripts", a détaillé un responsable de HBO au site Variety, ajoutant que les producteurs du Trône de fer et George R. R. Martin seraient consultés.



En attendant l'émergence de ces hypothétiques projets, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister et la famille Starck seront de retour le 16 juillet prochain pour la saison 7 de la série.