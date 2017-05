publié le 08/05/2017 à 12:28

Hannah sera-t-elle de retour dans les flashbacks ? Alex va-t-il survivre ? Tyler va-t-il tenter de tuer tout le monde ? Les questions laissées en suspend à la fin de la première saison de 13 Reasons Why sont nombreuses. Les fans seront donc ravis d'apprendre qu'une nouvelle saison a été commandée pour Netflix. C'est Selena Gomez entre autre, co-productrice de la série sur le harcèlement scolaire et le suicide des jeunes, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram avec un teaser très énigmatique.



On passe dans la ville, devant le lycée qui a vu Hannah Baker sombrer dans la tourmente, devant le cinéma où elle a travaillé et rencontré celui qui prend la place de personnage principal, Jay Clensen. Mais aussi le café dans lequel les personnages se retrouvent pour parler du suicide de leur camarade, la pharmacie des parents de la jeune femme pour finir sur un plan des les couloirs de l'établissement scolaire avec le numéro 2 qui s'affiche à l'écran. Le tout, dans une ambiance trop calme pour ne pas être inquiétante, et accompagné de cette légende : "Leur histoire n'est pas terminée. La saison 2 de #13ReasonsWhy arrive".

Vers un thème de société différent ?

Il faut dire qu'on s'en doutait un peu. Même si la première saison est une adaptation d'un roman signé Jay Asher, et que ce dernier n'a pas écrit de suite, le dernier épisode laisse de nombreuses interrogations derrière lui et ouvre sur des futurs scénarios possibles.

On peut par exemple imaginer que la prochaine saison aborde un thème différent que celui traité dans les 13 épisodes, notamment celui des tueries dans les établissements scolaires aux États-Unis. Un tel événement a lieu environ tous les 13 jours outre-Atlantique.