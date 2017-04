publié le 28/04/2017 à 15:00

Cette année, les séries événement fleurissent sur toutes sortes de plateformes en ligne et chaînes télévisées. Des nouvelles productions qui rafraîchissent l'offre des séries et abordent de nouveaux sujets qui sortent des sentiers battus et rebattus des enquêtes policières sous toutes leurs coutures, du milieu hospitalier ou encore des métiers de la justice.



Récemment, c'est 13 Reasons Why qui se détache du reste. La série traite un sujet de société essentiel, celui du harcèlement scolaire et du suicide des jeunes. Un sujet très peu évoqué, aussi bien dans la fiction que dans la vie réelle. Ici, la série Netflix produite par Selena Gomez prend un personnage principal, Hannah Baker, et lui fait raconter les 13 raisons qui l'ont poussée à se trancher les veines dans la baignoire. Elle le fait à l'aide de cassettes audio qu'elle a enregistrées avant de commettre l'irréparable. Chaque cassette correspond à une personne responsable de son mal-être.

Une série qui reprend les codes du teen drama mais construite comme un thriller haletant où chaque fin d'épisode soulève de nouvelles questions et dévoilent des tensions. À la fin de la saison, nombreuses sont les interrogations laissées en suspend, de quoi laisser les fans espérer une suite très bientôt. Et ce même si la série ne peut s'appuyer sur un tome 2 du livre de Jay Asher dont s'inspire la première saison.



Attention, en continuant la lecture de cet article, vous risquez de vous faire spoiler très fort.

> 13 REASONS WHY Bande Annonce Officielle (Série Adolescente - 2017) Netflix

1 - Alex est-il mort ?

C'est la première question qui nous vient à la fin de la saison. Le personnage d'Alex, l'ancien meilleur ami d'Hannah, va-t-il survivre ? Le dernier épisode montre une ambulance qui transporte Alex. On entend que le garçon se serait tiré une balle dans la tête mais ne serait pas mort. Ceci dit, certains fans ne croient pas à une tentative de suicide du jeune, même si le caractère du personnage rend plausible cette solution.



2 - Tyler va-t-il tuer tout le monde ?

D'autres pensent en fait que ça serait Tyler, le photographe, qui aurait tenté de l'assassiner. En effet, l'une des dernières scènes montre le jeune homme - considéré comme un voyeur par ses camarades - dans sa chambre, en train de ranger un objet dans une caisse pleine d'armes à feu. Un véritable arsenal de la mort. On le voit aussi en train de faire sécher ses photos quand le regard caméra se fixe sur un cliché d'Alex. Des fans estiment alors que Tyler aurait comme projet d'éliminer les élèves les uns après les autres, à commencer par Alex.

3 - Jessica sera-t-elle vengée par son père ?

Jessica, une des amies proches de Hannah qui s'est retrouvée sur les cassettes, est dans un mal-être intense. Alors qu'elle s'est cachée la dure vérité toute la saison, elle prend en fin conscience que lors de sa soirée, un des invités l'a violée. Un souvenir qu'elle avait effacé de sa mémoire et qui devient réel quand son petit-ami, Justin, avoue qu'il était au courant depuis tout ce temps. Pendant le dernier épisode, elle prend la sage décision d'en parler à son père. On peut penser que ce dernier ne va pas rester sans rien faire.

4 - Bryce va-t-il aller en prison ?

C'est justement Bryce qui est le coupable du viol en question. L'un des meilleurs amis de Justin qui, il semblerait, a une vision relative du consentement. Sur une des cassettes, Hannah raconte qu'elle aussi a subi les pulsions de son camarde de classe lors d'une fête. Clay Jensen, le seul qui aurait pu la sauver et personnage principal de la série, a réussi à faire avouer à Bryce qu'il est bien l'auteur du crime. Le tout enregistré sur cassette.

5 - Les Baker vont-ils gagner leur procès contre l'école ?

Toute la saison, une sombre affaire judiciaire vient accentuer le contexte éprouvant des étudiants. Leur établissement est en procès contre la famille de Hannah Baker qui porte plainte en pensant que l'école aurait pu éviter le drame. Il s'avère que les cassettes laissées par l'élève décédée pourrait être une véritable preuve que l'école, par la représentation de Monsieur Porter, le conseiller, était bien au courant de son mal-être et n'a pas réagi à son appel à l'aide.

6 - Monsieur Porter va-t-il être renvoyé ?

Ce dernier peut alors être renvoyé. C'est lui que Hannah est allée voir juste avant de se retirer la vie, dans un dernier espoir qu'il la retienne. Mais non. S'il la justice ne le considère pas en partie coupable de son passage à l'acte, l'école, elle, le fera sans doute. Seulement, ce serait reconnaître son tort à elle dans l'histoire.

7 - Courtney va-t-elle vivre sa sexualité au grand jour ?

Autre personnage important : celui de Courtney. Celle qui n'arrive pas à vivre au grand jour son homosexualité a participé à la souffrance de Hannah. Lors des dépositions devant les avocats des deux parties, Courtney nie avoir été proche de Hannah alors qu'une preuve de leur flirt existe en photo. Elle ment, et assure qu'elle n'est pas sur le cliché. Pourtant, un peu plus tard, on la voit en discussion confidences avec l'un de ses deux pères. Elle avoue avoir menti mais ne confesse pas encore son orientation sexuelle. Peut-être dans les possibles futurs épisodes ?

8 - Sheri va-t-elle aller en prison ?

Sheri a beau avoir tout fait pour que Clay n'écoute pas la cassette qui lui est consacrée, ça n'a pas marché. Et Clay est désormais au courant qu'elle est sans doute responsable de la mort d'un élève de l'école, proche de Clay, décédé dans un accident de voiture. La dernière fois qu'on la voit, elle avoue sa faute. Mais on ne sait pas si elle sera incarcérée ou non.

9 - Que va devenir Justin ?

Il est le premier. Celui par qui Hannah commence ses cassettes autobiographiques. Justin, le petit-ami de Jessica s'est fait rejeter par sa dulcinée quand il lui a avoué être au courant de son viol. Il tente de la récupérer en vain dans le dernier épisode. Sa mère ne le défend plus contre son amant violent. Zach, son soi-disant ami, ne répond à aucun de ses appels. Et Bryce ne fait plus partie de ses plans de secours. Justin a nulle part où aller.

10 - De qui Zach est-il le véritable ami ?

On peut alors aussi se demander qui est vraiment Zach ? Pourquoi fait-il le mort quand ses amis ont besoin de lui alors que sa mère le présente comme un étudiant irréprochable et qui place les autres avant sa propre personne ? Aura-t-il sa bourse ou l'affaire de Hannah va lui coûter son avenir scolaire ? Cache-t-il quelque chose dans sa famille qui le pousse à refuser les appels de Justin en détresse ? Des questions qui trouveraient peut-être leurs réponses avec une deuxième saison.

11 - Tony sera-t-il puni par les parents de Hannah ?

Tony est l'un des personnages les plus énigmatiques de la série. Il agit comme un ange gardien pour Clay, mais semble loin d'être parfait. Il ressemble à un personnage omniscient qui connaît déjà la suite du déroulé, pourtant, à la fin, il contrevient à l'une des consignes de Hannah et livre les-dites cassettes à ses parents. Jusqu'ici de son côté, ils vont alors enrager qu'il ne leur ait pas montré plutôt ces preuves dans le procès en cours.

12 - Jay va-t-il se mettre avec Skye ?

La leçon que Hannah a laissé derrière, plus par ses cassettes que son suicide, semble avoir sonné l'école entière. Et Clay plus que les autres. Celui qui ressentait indéniablement des sentiments forts pour la disparue se rapproche d'une ancienne amie d'enfance qu'il évitait dans les couloirs à cause de son look gothique. Il décide donc de dépasser les a priori et commence à traîner avec elle... Jusqu'à un rapprochement plus profond?

13 - La probable 2e saison va-t-elle aborder un nouveau sujet de société ?

13 Reasons Why a fait beaucoup de bruit à sa sortie. Si certains pensent que montrer le suicide d'une adolescence serait dangereux, d'autres estiment, au contraire, que c'est primordial d'aborder le sujet du mal-être dans les établissements scolaires et du harcèlement à l'école. Avec l'image de l'arsenal mortuaire de Tyler à la fin, peut-on imaginer que Netflix aborde, dans la deuxième saison, un autre thème crucial, notamment aux États-Unis : les fusillades dans les établissements scolaires. Un tel événement a lieu environ tous les 13 jours outre-Atlantique.