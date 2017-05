publié le 08/05/2017 à 23:16

Il ne concourrait pas pour la présidence de la République dimanche 7 mai, mais il aura eu son heure de gloire. Un assesseur du XIe arrondissement de Paris a marqué les esprits bien au-delà des murs de son bureau de vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Il s'était pour l'occasion vêtu d'un t-shirt estampillé "Underwood 2016", en référence à la série House of Cards et à son personnage Frank Underwood, l'élu démocrate qui révèle depuis 4 saisons les arcanes du pouvoir politique.



Le t-shirt de l'assesseur a d'abord attiré l’œil des électeurs de son bureaux, parmi lesquels figuraient des journalistes et adeptes des réseaux sociaux. Le tweet de l'un des votants du XIe, un journaliste parisien, a finalement été repéré par le compte Twitter officiel d'House of Cards.

"We are nothing more or less than what we choose to reveal" - "Nous ne sommes rien de plus ou de moins que ce que nous choisissons de révéler", a publié l'équipe de la série sur son compte, en joignant la photo de l'assesseur. Ce petit clin d’œil à la présidentielle permet à l'équipe d'House of Cards de rappeler à ses fans français que la cinquième saison de la série débarque le 30 mai sur Netflix.

"We are nothing more or less than what we choose to reveal". #FrenchElection #avote https://t.co/iOyOiwRXcX — House of Cards (@HouseofCards) 7 mai 2017