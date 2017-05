publié le 05/05/2017 à 18:00

Canal + a perdu Game of Thrones, mais s'est relevé avec un coup de maître. Le groupe français a annoncé mercredi 3 mai la signature d'un contrat exclusif avec Showtime, chaîne câblée américaine célèbre pour ses séries de qualité. Grâce à ce grand coup, Canal+ a acquis l'exclusivité d'au moins 10 séries de la chaîne américaine, que ça soit des fictions actuelles ou à venir.



Pour regarder les productions de Showtime, comme Twin Peaks, il faudra donc se brancher sur la chaîne cryptée. Et les fans de la série de David Lynch seront ravis : 25 ans après sa saison 2, la série culte fera son grand retour sur la chaîne française le 22 mai, au lendemain de sa diffusion aux États-Unis. Canal+ récupère également des séries qui promettent d'être un véritable succès. Le public français pourra donc découvrir sur la chaîne cryptée Billions, qui se déroule dans les hautes-sphères de Wall Street, et I'm Dying Up Here, la nouvelle comédie dramatique produite par Jim Carrey.

Canal + obtient des droits sur "Dexter" et "Homeland"

En plus de ces nouveautés, Canal + disposera des droits exclusifs du catalogue Showtime. Le groupe met ainsi la main sur des séries haut de gamme, telles que Ray Donovan, The Affair, Californication, Dexter ou encore Homeland. Une réussite pour le groupe, qui avait essuyé un coup dur après la signature d'un contrat exclusif d'OCS avec HBO. Cette fois, c'est Netflix et le bouquet télévisé d'Orange qui vont s'en mordre les doigts.