publié le 14/03/2017 à 10:27

Marlène, un livre qui se lit d'une traite, où le talent d'écriture et de narrateur de Djian est à son meilleur. Deux soldats, deux potes, Dan et Richard, rentrent d'un pays en guerre, on n'en sait pas plus, c'est toujours comme ça chez Djian qui ne s'attarde jamais sur les détails pour mieux mettre sous tension son texte et le lecteur. Ce qui intéresse l'écrivain, c'est de raconter l'état dans lequel rentrent ces soldats. "Le point de départ a été un article que j'ai lu venant d'un militaire qui rentrait après avoir passé plusieurs années sur des territoires de combat, où tout s'est passé de manière bruyante et terrible", raconte Philippe Djian.



En plein stress post-traumatique comme disent les spécialistes, les deux vétérans, Dan et Richard réagissent chacun à leur manière, Richard part en vrille, Dan tente de reprendre une vie normale mais sclérosante. L'arrivée de Marlène, la belle-sœur de Richard, va définitivement chambouler une situation déjà très instable. Séductrice fatale ? Fille en mal d'amour ? Ou véritable nunuche ? Avec Marlène, Philippe Djian signe une fois de plus un portrait exceptionnel de femme comme il l'avait fait dans Oh... le livre qui a inspiré le film de Paul Verhoeven, rebaptisé Elle, avec Isabelle Huppert dans le rôle qui a emmenée l'actrice jusqu'aux Oscars.

"Je m’aperçois que je parle mieux des femmes que des hommes. J'essaie de comprendre quel regard moi, je peux avoir sur des femmes, cette espèce un peu particulière qui nous charme et qui nous blesse et qui nous fait vivre en même temps. J'essaie de comprendre les femmes pour me comprendre moi-même", confie l'auteur.

La rencontre avec Paul Verhoeven et Isabelle Huppert

Philippe Djian et Paul Verhoeven, une belle rencontre artistique, une expérience enrichissante que les deux hommes ont décidé de renouveler puisque l'auteur est en train d'écrire directement, cette fois, un scénario original pour le cinéaste hollandais. Une belle rencontre également avec Isabelle Huppert, que Philippe Djian aimerait bien retrouver.

"Je pense que je vais écrire un truc exprès pour Isabelle Huppert, elle m'en a donné l'envie. Pour moi, c'est vraiment la plus grande. Même avant de la connaître, j'ai toujours été subjugué par son jeu, par la manière dont elle s'accaparait les personnages", confie le romancier. Voilà, le message est clair. En attendant de voir ces deux projets aboutir sur grand écran, Marlène, le dernier roman de Djian vous donne rendez-vous dans toutes les bonnes librairies, aux éditions Gallimard.

