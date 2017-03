publié le 13/03/2017 à 10:15

À Tours, le nouveau bâtiment du Centre de Création Contemporaine (CCC), un des plus anciens de France, a l'âge du centre Pompidou. Il est rebaptisé Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, inauguré samedi en présence de la Reine de Norvège et du président François Hollande.



Le CCC, qui vient de déménager dans un bâtiment flambant neuf très épuré de 4.700 m² au centre de Tours, a choisi pour ses expositions inaugurales de faire découvrir les œuvres d'artistes contemporains norvégiens et de rendre hommage au peintre français le plus célèbre en Norvège : Olivier Debré.

Le frère de Michel Debré, le père de notre Constitution, fut un peintre de renom international et dont la carrière française a été quelque peu occultée, à cause de son nom. Il est décédé en 1999. Et c’était un grand voyageur qui a longtemps séjourné en Norvège où il a peint de magnifiques toiles abstraites, collectionnées notamment par la Reine de Norvège, qui en prête quelques unes. Des toiles qui sont exposées pour la première fois en France par le directeur du CCC Alain Julien-Laferrière.

Faire découvrir des artistes émergents ou confirmés

Ceux qui ne connaissent pas la peinture d’Olivier Debré seront impressionnés par la beauté des tableaux exposés au CCC et qui a été rebaptisé CCC Olivier Debré parce que la famille Debré a fait un don de quelques 150 œuvres de l'artiste, dont 6 grands tableaux abstraits de 4 mètres sur 9.



Un de ces 6 tableaux géants trône dans la galerie blanche, entouré des peintures de paysages norvégiens réalisés par Olivier Debré. L'effet est magique. On est tantôt ébloui par la lumière blafarde du jour qui se dégage de la toile, tantôt angoissé par l'intensité inquiétante du bleu de la mer norvégienne à la nuit tombée. D’après l’artiste norvégien Per Barclay, aucun artiste n'avait réussi à capter la lumière de ces paysages comme Olivier Debré.



Le centre de création contemporaine de Tours reste fidèle à sa vocation depuis 35 ans : faire découvrir des artistes émergents ou confirmés. C'est ainsi que la nouvelle scène norvégienne n'aura plus de secrets pour vous. Leurs œuvres font écho à celles d'Olivier Debré ! Un très grand peintre, que l'on vous invite chaleureusement à découvrir.