publié le 10/03/2017 à 18:27

Ce vendredi 10 mars 2017, le jeu Koh-Lanta fait son grand retour. C'est la 17e saison, la 15e était de février à fin mai 2016 et la 16e du mois d'août au 9 décembre dernier... Autant dire qu'on a l'impression de les avoir quittés hier. Avec toujours pas loin de 6 millions de téléspectateurs en moyenne et 60% des 4-14 ans, le programme est toujours aux mains de Denis Brogniart.



Si le jeu fait son grand retour, les aventuriers vont devoir composer avec une nouveauté et pas des moindres : une troisième équipe, celle des bleus, qui fait son apparition. Était-ce vraiment nécessaire ? "On est arrivé à un stade de l'aventure où il était important de donner un vrai coup de pied dans la fourmilière pour provoquer des situations et des réactions encore inédites", a expliqué Denis Brogniart au micro de RTL.

"Les Grosses Têtes" sur France 2 samedi soir

Samedi 11 mars, on se tourne davantage du côté de France 2 qui propose une soirée spéciale consacrée à nos Grosses Têtes... Celles de Laurent Ruquier. La réalisation est encore plus sobre. On rit beaucoup notamment avec Jean-Phi, ancien stewart à qui l'on présente Francine, une hôtesse d'Air France depuis longtemps qui, pour l'occasion, a remis l'uniforme.