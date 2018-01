publié le 19/01/2018 à 10:58

Thierry Lhermitte a bouleversé et amusé le public du festival de l'Alpe d'Huez dans La finale de Robin Syke qui a fait sensation mercredi 17 janvier. Il joue le personnage de Roland, patron d'une brasserie parisienne, atteint par la maladie d'Alzheimer, obligé d'habiter chez sa fille et qui va, au contact de son petit-fils, être embarqué dans une virée en train, en bus et en voiture à travers la France.



On rit beaucoup, on est ému souvent, car La finale ne joue jamais sur le pathos : si c'est drôle c'est tout simplement, terriblement parce qu'Alzheimer est un fléau qui provoque des situations absurdes.

Thierry Lhermitte est juste, sans jamais en rajouter. "Tous les gens qui sont touchés par cette maladie, par des proches, ils racontent des histoires tellement dingues que ce n'est plus drôle du tout. Cela devient juste un cauchemar absolu.Mais avant, quand c'est au stade qu'on décrit dans le film, c'est rigolo, pittoresque, donc je ne sentais pas que c'était risqué [en tant qu'acteur]", confie l'acteur au micro de RTL. Il n'y a pas de date de sortie pour l'instant pour La finale : cela se précisera sans doute en cas de prix au palmarès.



Rayane Bensetti partage l'affiche avec Thierry Lhermitte

Quant à celui qui incarne le petit-fils de Thierry Lhermitte, c'est Rayane Bensetti : un beau rôle pour un jeune comédien révélé aussi au très grand public par l'émission Danse avec les stars.



Mais Thierry Lhermitte l'explique, il n'a pas voulu se sentir supérieur face à son partenaire. "Je pense que ce ne serait pas sympa d'avoir un œil de professeur tout d'un coup et que son partenaire se sente jugé à chaque fois qu'il ouvre la bouche. La première fois que j'ai joué avec Philippe Noiret, il ne m'a jamais fait sentir inférieur et j'étais très heureux de ne pas avoir quelqu'un dont on sent le jugement".