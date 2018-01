Isabelle Carré : "Pour faire des beaux mensonges, il faut glisser des parts de vérité"

et Bernard Lehut

publié le 18/01/2018 à 10:41

L'actrice Isabelle Carré publie chez Grasset Les Rêveurs, sa première autobiographie finaliste du Grand Prix RTL-Lire 2018. Elle y raconte une drôle d'histoire familiale, tour à tour foutraque, burlesque, douloureuse, irrésistiblement touchante. Une mère jamais remise d'un premier amour malheureux, un père qui mettra longtemps avant d'assumer son homosexualité et des enfants aimés mais livrés à eux-même. Dans ce grand chaos, l'auteure s'envole vers l'âge adulte et se destine au métier de comédienne.



À l'affiche de la pièce de théâtre Baby, Isabelle Carré avait envie de dire les mots qu'elle avait en tête dans un livre. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas écrit. Je me suis inscrite à un cours d'écriture. J'ai été très heureuse d'écrire pendant ces deux ans."

La couverture de son autobiographie fait d'abord penser qu'il s'agit d'un roman. "C'est le mentir vrai d'Aragon. Pour faire des beaux mensonges, il faut glisser des parts de vérité. Ce livre représente la vision subjective d'une adolescente qui voit les adultes comme des énigmes", explique la comédienne.



Une histoire familiale mouvementée

Dans son roman autobiographique, Isabelle Carré replace le cadre historique après mai 68. Une époque où chacun essaye de trouver sa place et rêve d'une autre vie. Comme ses parents qui ont autant de mal à grandir que leurs enfants. "Entre une mère aristocratique et un père cheminot, il n'y a aucune chance pour qu'ils se rencontrent. C'était un grand écart pour les enfants", confie l'auteure.



Isabelle Carré relate des épisodes dramatiques de sa vie comme son séjour en hôpital psychiatrique. "C'est dans ces moments durs où naît une grande fraternité entre les enfants". Une histoire familiale mouvementée où la comédienne se présente telle qu'elle est. "Proust dit que notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Ainsi, on découvre qui sont réellement les gens qu'on rencontre à travers cette expérience."