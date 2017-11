Thierry Lhermitte dans A La Bonne Heure

publié le 24/11/2017 à 12:30

Depuis sa création en 1947, la Fondation pour la Recherche Médicale est présente sur tous les fronts de la recherche médicale : les cancers, les maladies neurologiques, les maladies cardiovasculaires, les maladies infectieuses ou encore les maladies rares. Grâce à la générosité des donateurs, elle a déjà contribué à des découvertes majeures.



Depuis 10 ans, Thierry Lhermitte parraine la Fondation. Un rôle qu’il remplit avec bonheur et qui le passionne de plus en plus. Son engagement lui a aussi permis de constater combien le soutien de la FRM est essentiel pour la recherche.

Thierry Lhermitte, parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale

2017 marque le 70ème anniversaire de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), créée sous l’impulsion des Professeurs Jean Bernard et Jean Hamburger pour relancer la recherche médicale française au lendemain de la seconde guerre mondiale. Cet anniversaire est l’occasion de rappeler les grandes découvertes qui, depuis 1947 et grâce au soutien des donateurs de la Fondation, ont révolutionné la prise en charge des malades.



C’est aussi l’occasion de faire connaître la FRM auprès d’un plus large public. Pour cela, les marraines et parrains de la Fondation, Thierry Lhermitte, Marina Carrère d’Encausse, Nagui, Marc Levy et Catherine Jacob prennent la parole dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une campagne présentant des découvertes majeures auxquelles la FRM a contribué est diffusée à la télévision depuis le 13 novembre et sur Internet.



Demain, avec ses donateurs, la Fondation pour la Recherche Médicale fera naître de nouvelles grandes avancées médicales et de nouveaux traitements. Cinq voies de recherche, qui ont déjà porté leurs fruits et annoncent les traitements et les innovations de demain, seront particulièrement soutenues : l’immunothérapie, les thérapies ciblées, les thérapies géniques, les thérapies cellulaires, les recherches sur le microbiote.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

