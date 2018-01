publié le 18/01/2018 à 14:13

Décidément, Rian Johnson n'en finit pas de se confier sur Star Wars 8. Deux mois après la sortie du film qui cartonne au box-office mondial, le réalisateur distille de nombreux secrets de l'histoire à travers des interviews dans les médias américains.



Après avoir expliqué la scène finale de Luke Skywalker, il s'est confié sur les Chevaliers de Ren, vus pour la première fois dans la vision de Rey (épisode 7). Ce sont les anciens disciples Jedi de Luke Skywalker qui ont rejoint Kylo Ren et le Côté Obscur de la Force.

Si de nombreuses rumeurs annonçaient leur retour dans Star Wars 8, Rian Johnson a décidé le contraire. Un choix qu'il explique lors d'un entretien pour le podcast américain The Empire Film Podcast, en début de semaine.

"Comme vous avez pu le voir, Star Wars 8 est déjà un film très complet. Il n'y avait littéralement pas de place pour un autre élément. J'imagine que j'aurai pu les utiliser à la place de la garde prétorienne [de Snoke], mais cela aurait été 'du gaspillage'. Car je savais que les gardes allaient mourir vite, et si Kylo avait un lien quelconque avec eux, cela aurait ajouté une complication qui n'aurait pas aidé la scène. La vérité, c'est donc que je n'avais pas de place pour eux dans le film".



Il ne reste donc plus qu'à J.J. Abrams de choisir de les inclure ou non dans l'histoire de Star Wars 9. Ce sera la dernière occasion pour en savoir plus sur les anciens disciples de Luke Skywalker qui ont rejoint Kylo Ren, puisque la prochaine saga Star Wars de Rian Johnson ne sera pas liée aux Skywalker, ni probablement aux événements des épisodes 7,8 et 9.