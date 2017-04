publié le 05/04/2017 à 09:01

Astérix et Obélix seront bientôt de retour ! Et c'est RTL qui vous annonce en exclusivité le titre du nouvel album des aventures des Gaulois les plus célèbres de la bande dessinée, qui sera en librairie le 19 octobre prochain. Après Astérix chez les Pictes et Le papyrus de César, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad signent le troisième album, dont le titre nous a été dévoilé par Jean-Yves Ferri : Astérix et la Transitalique. "On connaît Rome depuis toujours avec nos amis gaulois, mais est-ce qu'on avait eu l'idée de faire un tour en Italie ? Non. C'est donc intéressant de faire un tour en Italie et de découvrir ses différents peuples et régions", explique Jean-Yves Ferri.



César pensait-il à unifier l'Italie ? On le découvrira dans Astérix et la Transitalique. Et parmi les régions italiennes que nos vaillants Gaulois vont visiter, il y aura Venise, en clin d’œil à Albert Uderzo : "Uderzo est content, il a approuvé cette histoire, parce qu'on lui a fait plaisir, car il vient d'un village dans la région de Venise", poursuit Jean-Yves Ferri.

Obélix, héros de cette nouvelle histoire

Plus encore, le scénario de cette prochaine bande dessinée est terminé, tout comme le découpage de l'histoire. Mais, pour le dessinateur Didier Conrad, c'est un peu plus compliqué : "Didier Conrad est en 'pleine bourre', car il en est à la phase de l'encrage et c'est beaucoup de travail : il y a une bonne dizaine de nouveaux personnages. Il y aura même une aventure sentimentale esquissée avec Obélix, mais on va vite découvrir que cela concerne Idéfix ", détaille l'auteur.

Déjà dans l'album précédent : Le papyrus de César, Obélix avait des velléités d’indépendance. Dans cet album, la journaliste Monique Younès a l'impression qu'il va carrément se révolter. Sur une des planches dévoilée par les éditions Albert René, Obélix veut lui aussi être ce guerrier vif et malin qu’est Astérix. "Finalement le déclencheur de cette histoire, c'est Obélix. Il revendique à son tour d'être le héros de l'histoire", conclut Jean-Yves Ferri.