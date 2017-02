publié le 07/02/2017 à 10:58

On commence par Tu sais ce qu'on raconte, écrite par Gilles Rochier et dessinée par Daniel Cazanave. L'histoire est centrée sur le personnage du môme Gaborit, qui revient dans sa ville natale. Il n'est pas revenu pour récupérer les fiches de paie de sa femme et de ses enfants : puisque le môme Gaborit n’était pas marié, n’avait pas d’enfants, il n’était même pas député. N’empêche qu’après deux ans d'absence, revenir comme cela, sur le lieu d’un crime qu’il n’a pas commis, c'est louche ! Même si on ne sait pas exactement ce qu'on lui reproche.



Mais de bouche-à-oreille, ça monte, ça monte comme la rumeur légère dans l’air de la calomnie du barbier de Séville. Et les auteurs de cette excellente et très très originale bande dessinée on construit leur récit sur l’axiome de Beaumarchais, de case en case, en passant d’un habitant du village à l’autre, et tout le monde y passe : l'éboueur raconte au maçon, la fleuriste à l'aide-soignante, le coureur cycliste au médecin qui raconte à la grand-mère du notaire, etc, etc...

Une planche de "Tu sais ce qu'on raconte"

Pendant une journée entière, chacun va ajouter son grain de sel pour propager une histoire qui se transforme peu à peu, tant et si bien que le lecteur est pris d’angoisse devant cette mécanique terrible, inarrêtable et qui fait de cet album le plus original de cette rentrée.

"Idéal standard" d'Aude Picault

"Idéal Standard" d'Aude Picaut

C’est une fausse autobiographe. Aude Picault raconte à la première personne le parcours de Claire, 35 ans, infirmière en néonatologie, autrement dit, elle s’occupe des enfants prématurés. Elle est par ailleurs à la recherche de l'homme de sa vie. Elle veut s'installer avec lui, avoir des enfants. Elle n’en peut plus d’attendre le prince charmant avec ses cigognes et tout le toutim. Claire jette alors son dévolu sur le pauvre Franck, qui n’est pas, mais alors pas du tout la personne qui lui convient. Claire mettra du temps à s'en apercevoir.



L’album d'Aude Picault offre un champ et contre-champ de l’obsession maternelle. D’un côté la vie ordinaire des gens heureux qui rêvent de fonder une famille pour ressembler à tous ceux qui rêvent de fonder une famille. De l’autre côté, la réalité de la vie extraordinaire qui fait naître des enfants trop tôt, et les met en danger de mort. Claire passe d’un côté à l’autre de cette étrange barrière, qui n’est ni sociale, ni culturelle, et qui chahute sa vie sentimentale d’une façon tragique, belle, et par moments assez drôle. Dans tous les sens du terme. Bizarre, comique, bref passionnante.