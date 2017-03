publié le 29/03/2017 à 08:34

Cabu est mort assassiné en janvier 2015, comme d’autres dessinateurs de Charlie Hebdo : Charb, Honoré, Wolinski, Tignous. "Dans cette période glauque, leur talent nous manque, n particulier leur gaieté fraternelle et irrespectueuse", confie Nicolas Domenach. "Il y a des chevaux de traits un peu balourds ; eux c’étaient des purs sangs qui faisaient galoper notre imagination et nos rires", poursuit-il. "Que le Grand Cric me croque : on a la chance d’avoir un nouvel album de Cabu qui sort ces jours-ci, et qui met en scène et déshabille les puissants des puissants", se félicite le journaliste.



N'en avons-nous pas déjà plus qu'assez avec tous ces candidats actuels à la présidence de la République ? "Au contraire, il faut regarder au plus près les souverains du passé et leurs caricatures pour ne pas en élire de plus caricaturaux encore", prévient Nicolas Domenach.

Retrouvez ces dessins dans Le Journal des présidents, de Cabu, Michel Lafon, 19,95 euros. Sortie le 30 mars.

> Télécharger Quand Cabu croque les candidats à la présidentielle Crédit Image : Maxime Villalonga | Crédit Média : Nicolas Domenach | Durée : 03:41 | Date : 29/03/2017