"La Terre des fils" de Gipi est la bande dessinée RTL du mois

publié le 27/03/2017 à 10:08

La Terre des fils est la bande dessinée RTL du mois de mars. Son auteur est une star en Italie. Il s'appelle Gipi, de son vrai nom Gian Alfonso Pacinotti, et il est le sosie de Lucky Luke. Il a aujourd'hui 53 ans, il habite en Italie et nous l'avons découvert en France il y a juste 10 ans, au festival de la bande dessinée d'Angoulême où sa bande dessinée Notes pour une histoire de guerre avait décroché le prix du meilleur album 2006. Quelques trois albums autobiographiques plus tard, Gipi nous revient aujourd'hui avec une fiction : La Terre des fils, édité par Futuropolis.



Tout a disparu, c’est presque la fin du monde. L'eau est empoisonnée, l'air saturé de mouches, la terre aride, et les très rares rescapés ne sont pas en meilleur état. Et pourtant, dans ce décor apocalyptique, un père va élever ses fils. Comment peut-il les préparer à un tel avenir ? Comment peut-il les protéger des dangers qui sont grands, comment les rendre forts, car il ne sera pas là toujours pour les protéger ?

Le père pense que l'amour va rendre ses fils plus faibles





C’est une question que se posent tous les pères aujourd’hui. Ce père-là les élève à la dure. Enfin, c’est ce qu’il croit. Pas de mots doux, pas de gestes tendres. Il ne leur apprend ni à lire, ni à écrire. Il les frappe quand ils ne font pas ce qu’il leur demande. Comme vider les boyaux du chien après l'avoir tué pour faire des saucissons. Nous sommes comme chez des êtres primitifs. "Le père, il veut que ses fils soient parfaits pour la société dans laquelle ils vont habiter, explique l'auteur. Lui se dit que ses fils doivent être beaucoup plus durs que lui, beaucoup plus forts, différents de lui. Parce que lui pense que l'amour va rendre ses fils plus faibles".

Un album passionnant avec des dessins en noir et blanc

Pas un album très joyeux mais passionnant, sans concession. Et il y a de l’amour contrairement à ce que l'on peut croire. Seulement il est caché. C’est le jardin secret du père qui écrit sur un cahier tout ce qu’il ne peut pas dire à ses fils, et que ses fils ne pourront jamais connaître puisqu'ils ne savent pas lire. Ce cahier est au centre de l’intrigue de cette bande dessinée.

La technique était vraiment très dure à faire





Car lorsque le père meurt, les fils n’ont de cesse, évidemment, que de trouver quelqu’un qui sait lire et leur dira ce que leur père a écrit. Commence alors leur voyage initiatique à travers cette terre désolée et dangereuse que Gipi, dessine, forcément en noir et blanc. "La technique était vraiment très dure à faire, c'est une histoire presque primitive. Je voulais une technique de dessin primitive aussi", confie encore l'auteur.

Une oeuvre violente et difficile

La violence qui se dégage de cet album est parfois difficilement soutenable. Ce n’est pas forcément le signe qu’on est en présence d’une grande œuvre, mais là, c’est le cas, tout simplement parce que Gipi est un très grand dessinateur. La violence qu’il décrit est psychologique, morale, jamais esthétique, encore moins complaisante.



Elle est inhérente au drame de ces enfants perdus et constitutive de ce monde qui touche à sa fin. Gipi ne cherche pas à inspirer une compassion facile. Il raconte et tout paraît absolument réel. Ce n’est pas une œuvre facile.

"La Terre des fils" de Gipi Crédit : Futuropolis

Les autres albums en lice

