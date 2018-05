publié le 08/05/2018 à 10:34

Les paillettes sont de retour sur les marches du Palais des Festivals. La cérémonie d'ouverture de la 71e édition du festival de Cannes a lieu ce mardi 8 mai à partir de 19h15. Présentée cette année, pour la troisième fois, par Édouard Baer, cette cérémonie donnera le la du festival international du cinéma.



Elle mettra à l'honneur les 21 films en compétition, dont quatre sont français. Le film d'ouverture de cette édition 2018 - fait rare - est également en compétition. Il s'agit d'Everybody knows, de l'Iranien Asghar Farhadi. À l'affiche figure le couple le plus glamour du septième art, Penelope Cruz et Javier Bardem.

La cérémonie d'ouverture sera l'occasion d'une première rencontre entre le jury, présidé cette année par l'actrice australienne Cate Blanchett, et des festivaliers. Une femme présidente pour la première édition du festival de Cannes après la déflagration Weinstein, au mois de septembre dernier.