publié le 08/05/2018 à 07:42

La 71e cérémonie du Festival de Cannes ouvre ce mardi 8 mai. Elle est la première depuis la déflagration Weinstein, en septembre dernier. Cette vague de dénonciations des abus sexuels du producteur américain avait donné la parole aux femmes, célèbres et anonymes, abusées dans l'industrie du cinéma et, plus largement, dans leur vie professionnelle quelle qu'elle soit.



Pour le producteur Dominique Besnehard, les femmes "vont être là ce soir, très présentes, pour montrer qu'on ne peut pas faire sans les femmes et heureusement", salue-t-il. "N'empêche qu'en France moi je n'ai pas senti, dans le milieu professionnel, auprès des producteurs, des acteurs... On en a plus parlé dans la presse que dans les coulisses. (...) Je ne trouve pas qu'il y ait eu un changement", nuance-t-il.

"Il n'y a pas eu un article d'une actrice qui a dit 'ce producteur ou ce metteur en scène s'est mal tenu'. J'ai été 20 ans agent et je m'occupais de beaucoup d'actrices, se remémore-t-il. Il y avait des producteurs un peu dragueurs et qui envoyaient des fleurs etc., mais de là à dire 'si tu ne couches pas avec moi tu n'as pas le rôle'...", conteste Dominique Besnehard.