Festival de Cannes 2018 : le jury arrive à la veille de la 71ème édition

publié le 08/05/2018 à 01:18

La présidente du jury du 71ème Festival de Cannes, Cate Blanchett, est arrivée sur la Croisette pour le traditionnel dîner avec les jurés, prélude à une fête du cinéma qui prend une touche résolument féminine dans le sillage du séisme Weinstein.



Accusé d'en faire trop peu en cette ère #MeToo ouverte par le scandale Harvey Weinstein, le Festival cannois a multiplié les annonces lundi 7 mai, avec notamment une montée des marches 100% féminine samedi 12 mai. "Ce sera une montée dédiée aux femmes du cinéma, une centaine", a précisé le délégué général du Festival, Thierry Frémaux, sans donner aucun nom.



À propos de Cate Blanchett, "elle est d'abord présidente parce que c'est une grande actrice", a insisté Thierry Frémaux, en la comparant aux deux premières femmes à avoir dirigé le jury cannois, Olivia de Havilland et Sofia Loren. Reste que le thème du harcèlement sexuel sera incontournable sur une Croisette où chaque festivalier a reçu un flyer au titre clair : "comportement correct exigé". En prime : un numéro de téléphone pour toute victime ou témoin de harcèlement sexuel, et le rappel des peines maximales, 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Une majorité de femmes dans les différents jurys

Si les femmes ne seront que trois en lice pour la Palme d'or, sur 21 réalisateurs, elles seront majoritaires côté jurys, et pas seulement dans celui de la sélection officielle, présidé par l'actrice australienne Cate Blanchett, où elles sont cinq sur neuf.



Le festival a ainsi révélé que les jurys d'Un Certain Regard, présidé par l'acteur hollywoodien Benicio del Toro, et celui de la Caméra d'or, mené par la réalisatrice suisse Ursula Meier, seront également dominés par les femmes : trois sur cinq pour Un Certain Regard, considéré comme la deuxième compétition de la sélection officielle, et quatre sur sept pour la Caméra d'or, qui récompense le meilleur premier film, toutes sections confondues.