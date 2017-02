publié le 15/02/2017 à 13:17

Patiner en altitude sans quitter Paris, c'est désormais possible. Depuis le 10 février et jusqu'au 5 mars 2017, le toit de la Tour Montparnasse accueille une attraction insolite : une patinoire de 210 mètres carrés, ainsi que deux pistes de curling.



Selon Arnaud Comyn, responsable développement chez Boaz Concept, l'entreprise à l'origine de ce projet, il s'agira d'une première mondiale. "On patine sur le toit de Paris, avec une vue à 360 degrés de jour comme de nuit", explique-t-il à La Voix du Nord. Les organisateurs attendent environ 50.000 personnes pour cet événement.

Chocolats chauds et bar à champagne

L'installation de l'espace de glisse n'a pas été une mince affaire puisqu'il a fallu faire monter 4 à 5 tonnes de matériel à 210 mètres de hauteur, détaille Arnaud Comyn. Un transport d'autant plus difficile qu'il n'y a pas d'ascenseur entre le 56ème et le 59ème étage de la Tour Montparnasse, et qu'il a donc fallu effectuer les déplacements par les escaliers.

L'entrée de la patinoire est comprise dans le prix du billet pour l'accès à l'Observatoire panoramique de la Tour Montparnasse. Située au 59ème étage, la patinoire est accessible aux enfants à partir de deux ans. Et pour ceux qui ne sont pas spécialement à l'aise sur la glace, il est également possible de déguster un chocolat ou un vin chaud voire de s'offrir une coupe de champagne en admirant la vue.