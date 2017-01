Vacances scolaires : comment est élaboré le calendrier ?

INVITÉ RTL - Les parents d'élèves sont un peu désorientés par le calendrier scolaire. Qui choisit les dates ? Les explications de Jean-Michel Blanquer, ancien directeur de l'enseignement au ministère de l'Éducation.

par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 03/01/2017 à 10:49

Après un peu plus de semaines de vacances de Noël, les écoliers ont repris les cours ce mardi 3 janvier. Pour les élèves de la zone C (Paris, Toulouse, Montpellier, Créteil, Versailles), les prochains congés arriveront très vite : le 4 février. Soit dans moins de cinq semaines. Cette même zone retournera à l'école le 17 avril. ce qui fait un troisième trimestre de douze semaines, seulement coupé par le pont de l'Ascension pour ces écoliers. Un curieux calendrier qui déboussole les parents.



Qui décide vraiment de ce calendrier scolaire ? "C'est le résultat d'un travail qui est fait dans l'administration après une concertation avec les différents acteurs", explique Jean-Michel Blanquer, ancien directeur de l'enseignement au ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui patron du groupe ESSEC. Il y a d'abord, pour lui, "un élément central, à savoir le bon sens et donc l'intérêt de l'élève". Tout se fait dans le cadre de la loi, qui dit qu'il y a 36 semaines de cours dans l'année. "Le schéma est d'essayer d'avoir sept semaines de cours puis deux semaines de congés", ajoute-t-il.



Jean-Michel Blanquer reconnaît que ce cadre est "assez contraignant" : "C'est à l'intérieur de ce cadre que des décisions sont prises, qui peuvent changer d'une année sur l'autre", note-t-il, en prenant l'exemple du jeudi de l'Ascension qui ne tombe pas toujours un même jour. Ensuite interviennent un certain nombre d'intérêts, notamment ceux du tourisme. "Il faut arriver à trouver le point d'équilibre, ce qui est plus ou moins réussi chaque année", avoue ce spécialiste. À ses yeux, les douze semaines de travail à venir au printemps pour la zone C sont "un ratage".