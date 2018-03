publié le 30/11/2016 à 08:41

"Freezing Post" devait être un concept unique au Japon, et même partout dans le monde. Mais la patinoire du parc d'attractions japonais "Space World" a finalement dû fermer ses portes, dimanche 27 novembre. La raison ? Le parc proposait à ses clients de patiner sur une glace... où 5.000 poissons et autres animaux de la mer avait été disposés puis congelés. De fausses raies et requins ont également été emprisonnés à quelques centimètres sous la surface de la glace.



Selon les gérants du parc, l'attraction devait donner aux visiteurs "l'impression de glisser au-dessus de la mer". Mais certains visiteurs n'ont vraisemblablement pas apprécié le concept unique en son genre. "Sinistre", "immoral", "cruelle" et "de mauvais goût" : sur les réseaux sociaux japonais, les internautes n'ont pas tardé à déverser leur colère face à cette mise en scène sur la page Facebook du parc.

En réponse à l'indignation collective, les responsables du parc d'attraction ont décidé de fermer la patinoire et de décongeler les poissons. Mais l'étrangeté de l'histoire ne s'arrête pas là : les gérants ont alors proposé de se débarrasser des carcasses lors d'une "cérémonie religieuse" shintoïste en hommage aux poissons. "Nous l'avions planifiée" avant ce tollé, a par ailleurs assuré Toshimi Takeda, le responsable du parc.