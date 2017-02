Holiday on Ice, "la plus grosse compagnie de patinage au monde", se félicite Yannick Bonheur

La glace est son élément de prédilection. Quintuple champion de France, Yannick Bonheur est un véritable virtuose du patinage artistique. Après avoir pris sa retraite en 2011, le Francilien de 34 ans n'a pas pour autant décidé de ranger ses patins aux vestiaires. Il participera à partir du 3 mars au spectacle Holiday on Ice. "C'est la plus grosse compagnie de patinage au monde. C'est énorme", se réjouit-il d'avance.



Un show qui permettra au champion de poursuivre sa passion et de "partager de l'émotion" avec son public, ce qui n'était pas toujours possible durant sa prolifique carrière. C'est pourquoi il a répondu présent dès que la compagnie est venue le chercher, lui et sa partenaire.

Le spectacle affiche déjà complet dans l'Hexagone, après avoir sillonné l'Allemagne. Une véritable réussite malgré l'attentat de Berlin. Yannick Bonheur se félicite en effet de l'entrain des spectateurs, "qui applaudissent et sont debout" à la fin de chaque show. "J'espère que ce sera pareil en France", confie-t-il.