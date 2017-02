INVITÉ RTL - Christophe Petit, le directeur des pistes de la station, se réjouit des bonnes conditions qui attendent les vacanciers.

> Sports d'hiver : à l'Alpe-d'Huez, le domaine skiable est prêt Crédit Image : Jean-Pierre CLATOT / AFP Crédit Média : Stéphane Carpentier Télécharger

Les vacanciers seront nombreux ce week-end à rejoindre les stations de ski dans les Alpes et les Pyrénées notamment. Bonne nouvelle pour les amateurs de sports d'hiver, la neige sera bien au rendez-vous, comme à l'Alpe d'Huez. "Elle est arrivée ces derniers jours, elle est tombée aussi cette nuit. Le domaine skiable est prêt à accueillir les vacanciers", se réjouit Christophe Petit, le directeur des pistes de la station, invité sur RTL.



L'Alpe d'Huez est considérée comme l'une des meilleures stations des Alpes, elle attire donc beaucoup de monde. "La station est capable d'accueillir jusqu'à 18.000 ou 19.000 personnes par jour sur le domaine skiable. Mais il n'y aura pas de bouchon sur les pistes, assure Christophe Petit. Une bonne signalétique et nos conseils d'orientation permettent de répartir les skieurs sur l'ensemble du domaine."



Pour skier à l'Alpe d'Huez, il faut débourser 51 euros pour un forfait à la journée au tarif normal. Un coût "pour pouvoir investir et proposer un produit qui répond aux attentes des clients", souligne Christophe Petit. "Un forfait de ski, c'est l'entretien des pistes, le damage, les remontées mécaniques et 400 personnes qui travaillent au quotidien sur le domaine", ajoute le directeur des pistes.