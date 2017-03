Une infirmière témoigne sur le suicide de sa collègue

publié le 09/03/2017 à 08:44

Deux jours après le suicide d'une employée de l'administration Cochin à Paris, une de ses collègues revient sur les raisons qui ont poussé cette infirmière de 45 ans, à se pendre dans son bureau une heure après être arrivée sur son lieu de travail. Sylvie a découvert le corps de la victime. Avec d'autres membres du service, elle a tenté en vain, de la réanimer.



Aujourd'hui, la jeune femme ressent de la colère, face à des conditions de travail de plus en plus difficiles. "C’est une collègue qui connaissait comme beaucoup d’autres collègues dans ce service, des difficultés au travail" a déclaré l'infirmière avant de poursuivre : " Heureusement elle avait pour elle sa bulle d’oxygène à l’extérieur, sa vie privée. Rejoindre son mari dans le Sud, voir son petit fils... Elle faisait des heures pour récupérer d’autres heures afin de pouvoir partir. C’est ce qui la faisait supporter la difficulté qu’elle rencontrait au travail", raconte la jeune femme.

"On nous a laissé pourrir dans cette situation"

Une "bulle d'oxygène" qui n'aura pas suffi à apaiser le rythme de travail de cette employée, affectée depuis six ans au département de l'information médicale (DIM) de l'hôpital Cochin. Selon les témoignages recueillis par RTL, la direction avait été alertée depuis plusieurs années que le service connaissait des difficultés. "Quand on lui a annoncé que les heures supplémentaires ne seront ni payées, ni récupérées là, je pense que ça a été la grosse goutte d’eau qui a fait déborder le vase et elle a implosé", témoigne Sylvie. Le même jour, plusieurs milliers de travailleurs issus des secteurs de la santé, manifestaient à Paris pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail.

Depuis plusieurs mois, le nombre de suicides du personnel de santé ne cesse de s'alourdir : dans la nuit du 5 au 6 février, un infirmier de l'hôpital Georges Pompidou (Paris), s'était défenestré. Pour Sylvie également, cette situation ne peut plus durer : "Très vite j’ai senti beaucoup de colère [...] On nous a laissé pourrir dans cette situation, moi aussi il faut que je me protège", déplore-t-elle.