"Les services d'urgence sont particulièrement sollicités, aux limites de leurs capacités" en raison de l'épidémie de grippe, intense cette saison, a déclaré mardi 10 janvier 2017 la ministre de la Santé, Marisol Touraine. "Les remontées dont je dispose aujourd'hui (...) font état d'une situation préoccupante", a-t-elle déclaré lors d'une intervention à Paris devant des directeurs d'hôpitaux. La veille, Mme Touraine avait estimé que l'épidémie n'avait "pas encore atteint son pic".



"J'ai demandé que l'aval des urgences soit fluidifié au maximum afin de pouvoir hospitaliser l'ensemble des personnes qui en auraient besoin" et "j'ai donné instruction pour que les patients soient pris en charge en ville quand leur état de santé le permet", a-t-elle précisé. S'adressant aux directeurs d'établissement, elle leur a demandé "de tout mettre en oeuvre" pour "garantir la prise en charge de l'ensemble des patients qui nécessitent d'être hospitalisés".



Selon Santé Publique France, la saison de grippe 2016-2017 s'annonce délicate avec le retour d'un virus de type A(H3N2), cousin de celui qui avait contribué il y a deux ans à une surmortalité de 18.000 personnes. L'an dernier, le virus de type B n'avait pas généré d'excès de mortalité.

Samedi, le ministère a diligenté une enquête pour expliquer la mort de 13 résidents d'une maison de retraite lyonnaise en quinze jours. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France sont les plus touchées par l'épidémie.