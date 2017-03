publié le 07/03/2017 à 19:36

François Fillon dorénavant confirmé comme le candidat Les Républicains, la campagne présidentielle va-t-elle reprendre ses droits ? "Elle a en réalité jamais cessé, cela fait plus d'un mois que je suis en campagne", glisse Jean-Luc Mélenchon. Invité de RTL, le candidat de la France insoumise évoque malgré tout un "moment très déplaisant" : "Tout l'espace médiatique était saturé par les aventures de François Fillon. Quoi qu'on dise, il n'y en avait que pour François Fillon".



Cette nouvelle campagne va-t-elle permettre à Jean-Luc Mélenchon de se faire entendre ? Selon le dernier sondage pour BFMTV et L'Express, l'ancien leader du Front de gauche stagne à la cinquième place (12%), derrière Benoît Hamon (13,5%), François Fillon (19%), Emmanuel Macron (25,5%) et Marine Le Pen (26%). La présidente du Front national conserve donc sa première place malgré la présence du candidat "En Marche !" juste derrière. "Il y a une chose qui compte dans notre pays, c'est la démocratie. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Il y a une entreprise généralisée de dédiabolisation de Marine Le Pen et de diabolisation de moi", déplore le candidat à la fonction suprême.

Pour contrer cette image, Jean-Luc Mélenchon évoque son programme et plus précisément sa vision économique développée dans son programme. "Le total de mon plan financier, d'un côté 173 milliards de dépenses supplémentaires et à la fin du circuit économique, il y a 190 milliards sous forme d'impôts sur le revenu, de taxes et autres", détaille-t-il mettant notamment l'accent sur les questions de santé. Avant d'ajouter : "Il faut donner de la respiration au personnel et réorganiser le maillage sanitaire du pays de manière à ce que tout le monde ne vienne pas au même endroit".