par Geoffroy Lang publié le 23/12/2016 à 11:41

L’approche des fêtes de fin d'année s’accompagne comme toujours de la parution d’une multitude de calendriers. Certains d’entre eux comportent un discours plus militant et politique que les poses lascives de mannequins. À Pontoise, des infirmières et des membres du personnel paramédical de l’hôpital René-Dubos se sont ainsi dénudés devant un objectif pour alerter l’opinion sur la dégradation de leurs conditions de travail.



En première page, on découvre ainsi cinq femmes nues, de dos, lançant un cri d’alerte : "Faut-il que l'on se mette à nu pour que vous vous intéressiez à nous ?" Cette initiative soutenue par le syndicat Unsa-Santé a rencontré un succès immédiat. Après leur publication mi-décembre, la quasi-totalité des 500 exemplaires de ce calendrier a été vendue, en France, mais aussi en Belgique et en Suisse.

"On nous en demande de plus en plus et ce n'est jamais satisfaisant. Chaque photo résume vraiment ce que l'on vit au quotidien", a expliqué Anne-Marie Hoarau, infirmière de Pontoise interrogée par FrancetvInfo. Cette campagne de sensibilisation met en scène des images-chocs pour alerter l’opinion sur la précarisation des conditions de travail du personnel hospitalier. Sur la page du mois de septembre, on découvre un corps dans un brancard, accompagné de la légende : "À combien évaluez-vous votre vie ?"