Un gendarme lui retire son permis et l'accompagne passer le Bac

publié le 22/06/2017 à 16:27

Le stress des examens peut parfois amener à prendre des risques...Jeudi 8 juin 2017, un jeune homme a été arrêté par la gendarmerie d'Indre-et-Loire, après avoir commis un excès de vitesse. Il circulait alors à 125 km/h au lieu de 80km/h, près de la commune de Nouzilly. Alors que le gendarme lui retire immédiatement son permis de conduire, l'imprudent précise qu'il était en retard pour se rendre à l'une des épreuves du Baccalauréat. "Si cette explication ne justifie en rien l’infraction commise, devant cette situation particulière le militaire du PMO (pelotons motorisés ndlr.) fait preuve de compréhension. Il décide alors de déposer ce candidat pressé devant son centre d’examen en véhicule de service", relate la gendarmerie d'Indre-et-Loire sur son site Facebook. Sauvé, le bachelier a pu passer son épreuve sans retard.



Quelques jours plus tard, les gendarmes ont reçu une lettre de remerciement de la part des parents du jeune homme. "Cette personne a pris une décision qui prouve son humanité et son objectivité. Rien ne l'obligeait à le faire, qu'elle en soit remerciée. Elle a pris une décision qui prouve sa gentillesse", ont écrit les parents reconnaissants du geste de la gendarme. Surpris par cette lettre, les policiers ont réagi avec humour : "Il est rare de recevoir un courrier de remerciement après un retrait de permis, dans le cas présent toutefois les parents de notre futur bachelier ont tenu à saluer la gentillesse et l’humanité de ce gendarme. Nous lui décernons également une mention 'très bien'", ont-ils conclu. Encore quelques jours de patience pour savoir si le candidat a obtenu son examen !