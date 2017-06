publié le 19/06/2017 à 17:53

C'est le troisième jour d'épreuves pour les élèves des filières générales (Scientifique, Littéraire et Économique et Sociale). En tout, près de 718.890 candidats tentent leur chance pour cette édition 2017 du baccalauréat. Après la philosophie et l'histoire-géographie, les élèves des trois filières ont planché ce lundi 19 juin pendant trois heures sur l'épreuve concernant leur première langue vivante.



Cette épreuve comporte deux parties, une partie de compréhension écrite notée sur 10 points, et l'autre d'expression écrite, également notée sur 10 points. La première partie s'articule autour d'un ou plusieurs textes. Les candidats du lycée français de Pondichéry, qui ont déjà passé l'examen ont travaillé sur deux extraits : l'un tiré du roman Canada de Richard Ford, l'autre tiré d'une biographie de Bonnie and Clyde, écrite par Joe McGasko. Ces textes choisis sont en lien avec une ou plusieurs notions présentes au programme : "Lieux et formes du pouvoir", "Espaces et échanges", "Mythes et héros", et "L'idée de progrès". Lors de la seconde partie, les candidats doivent rédiger un ou plusieurs textes, tous les sujets se rapportant aux documents présentés dans la première phase de l'épreuve.

Ce lundi 19 juin, les élèves des filières générales se sont penchés sur trois documents. Le premier est un article du Daily Mail écrit par Damien Gayle. Il s'intitule Breathtaking beauty of Britain: Landscape photographs taken around the UK reveal the stunning wild countryside. Le second est un extrait du roman Sweet Caress, de William Boyd, paru en 2015. Enfin, le troisième document est une photo d'Elena Munoz, gagnante du British Life Photography Award en 2015, dans la catégorie "Brits on Holiday". La photo a pour titre : Past Present, Stonehenge, Wiltshire, England.



Voici un extrait du corrigé concernant la compréhension écrite : plusieurs exemples de réponses sont donnés à titre indicatif. Il est possible de donner une réponse exacte en la formulant de différentes manières, avec différentes citations et niveaux de langue. Veillez à la correction de la langue. Cette proposition de corrigé correspond au niveau attendu pour des élèves de terminales.



Document A :

A. 1. Take a View Landscape Photocogrpher of The Year Award Competition

2.Charlie Wait

3.July 11

4.Tony Bennett

5.Crummock Water (Cumbria)

6. Autumn

B.

True : line 13

False : line 20

False :line 27

C.

Epic (games of thrones, historic)

Fantastical (mist, fantasy, spiritual)

D.

Be informative line 5

Make people appreciate Britain’s beauty line 6



Retrouvez l'intégralité du corrigé sur le site Studyrama.com.