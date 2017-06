publié le 20/06/2017 à 14:09

Pas moins de 700.000 élèves de terminale ont commencé jeudi 15 juin le marathon des épreuves du baccalauréat. Pour les candidats de la filière ES, l'épreuve la plus importante est celle des sciences économiques et sociales, sur laquelle ils ont planché pendant 4 ou 5 heures (pour ceux qui ont choisi la spécialité dans cette discipline, ndlr) ce mardi 20 juin. En effet, elle bénéficie d'un coefficient de 7, ou de 9, toujours pour ceux qui ont choisi l'une des deux spécialités : économie approfondie ou sciences sociales et politiques.



Pour cette épreuve, les candidats avaient le choix entre 2 types d'exercice : une dissertation qui s'appuie sur un dossier documentaire, ou bien une épreuve composée de trois parties. Pour cette dernière, l'élève a d'abord dû répondre à deux question de cours, notées sur 6 points. Puis il s'est penché sur une question posée par rapport à un document factuel (notée sur 4 points) présenté sous la forme d'un texte, d'un graphique ou encore d'un tableau. Enfin le dernier exercice consistait à réaliser un raisonnement sur la base d'un dossier documentaire, et peut rapporter jusqu'à 10 points au candidat.

Pour ceux qui ont choisi cette discipline comme enseignement de spécialité, ils avaient le choix entre deux sujets où il leur était demandé la même chose : répondre à une question générale portant sur un ou deux documents, à agrémenter de leurs connaissances personnelles.



Extrait du corrigé :





Mobilisation des connaissances :



1- En quoi l’analyse des classes sociales de Max Weber se distingue-t-elle de celle de Karl Marx.



Rappelez déjà ce qu’on entend par classe sociale et par analyse en termes de classe sociale : qu’est-ce qu’une classe sociale ?



-Dans une conception réaliste (analyse de Karl Marx), elles existent objectivement et le concept de classe se définit à partir des rapports de production et d’échange, et de la lutte des classes qui en découle.¿et l’analyse de la stratification sociale peut prendre deux forme : ne approche réaliste vs une approche nominaliste

-Dans une conception nominaliste (Max Weber), les classes sociales sont des collections d’individus, des outils de classement. Elles se distinguent car...



Dissertation :



Les instances d’intégration sont-elles toujours source de cohésion sociale ? Les notions : Les instances d’intégration : famille, école, travail, État Cohésion sociale : situation dans laquelle un groupe est solidaire et intégré. La cohésion sociale suppose l’existence de valeurs communes et l’attachement de individus à ces valeurs et aussi une forme d e solidarité entre les membres du groupe. La cohésion sociale favorise l’intégration des individus. La cohésion sociale est synonyme d’une société apaisée et cohérente, cimentée par des valeurs et des liens de solidarités forts entre ses membres. Chapitre concerné : quel lien social dans les sociétés où s’affirme le primat de l'individu ? Introduction comme l’a montré Emile Durkheim...



Pour consulter le corrigé dans son intégralité, rendez-vous sur studyrama.com.