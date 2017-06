Révisions du Bac 2017 : comment s'organiser ?

publié le 09/06/2017 à 15:30

Les épreuves du baccalauréat 2017 débuteront le jeudi 15 juin pour toutes les filières générales (ES, L et S) avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Mais avant cela, les lycéens devront passer par la case révisions. Cette étape, à ne pas négliger pour réussir ses examens, se planifie en amont. Si la tâche peut sembler énorme et abstraite, elle prendra plus de relief si l'on liste les différentes matières et tous les chapitres à réviser. En estimant le temps que l'on consacrera à chaque partie, on pourra construire son planning de révision et de ne pas faire d'impasse.



Attention, il faut surtout éviter de commencer les révisions par la matière la plus difficile. Généralement, les élèves veulent débuter par celle-ci pour s'en débarrasser le plus vite possible, mais ne s'y mettent jamais vraiment. Sauf que dans les révisions, il faut à tout prix éviter l'inertie. Le plus simple et le plus efficace, c'est donc de commencer par des matières plus faciles et de monter en difficulté au fur et à mesure.

Il ne faut pas négliger la motivation. Lorsqu'un objectif est atteint, on peut s'octroyer une "récompense", à savoir une sortie, une pause jeux vidéo ou un moment passer à regarder la télévision. Ça tombe bien, le tournoi de Roland Garros bat son plein.

> Révisions du Bac : comment s'organiser ?