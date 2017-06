Un fonds activiste américain attaque Nestlé

publié le 27/06/2017 à 08:03

Le géant suisse, installé à Vevey, possède Vittel, Contrex, Ricoré, Nescafé, Maggi, Buitoni, Herta ou encore Chambourcy. Vous mangez du Nestlé au moins une fois par jour. Cette belle entreprise séculaire et rentable est la cible de financiers qui ont pris subrepticement un peu plus d'un pourcent du capital, et qui exigent un changement de stratégie, une amélioration de la rentabilité. En clair, ces flibustiers de la finance révolutionnent les alpages. Et figurez-vous que tout cela pourrait avoir des conséquences chez nous, car Nestlé est l'un des actionnaires importants de L'Oréal, le leader mondial du cosmétique, français bien sûr.



Aussi saugrenu que cela puisse paraître, avec 1% du capital on peut faire la loi dans une entreprise. On achète 1% en Bourse, on fait du bruit, on donne des interviews, on menace. On rassemble tous les actionnaires mécontents - il y en a toujours dans une entreprise - ou tous ceux qui espèrent gagner davantage. Parfois, on obtient un siège ou deux au conseil d'administration, pour peser sur les choix de l'entreprise. Et ça finit par créer une pression sur le patron, qui a peur de perdre son poste.

Chez Nestlé, c’est le fonds activiste Third Point qui est à la manœuvre. Danone, le Français du yaourt, a été victime de tels fonds récemment. Safran, industriel français de l’aéronautique, est également en conflit avec l'un de ces investisseurs.