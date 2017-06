Costco arrive et bouscule la grande distribution

publié le 22/06/2017 à 08:15

L'Américain Costco, le numéro deux mondial de la distribution, s'installe dans l'Essonne ce jeudi 22 juin. Quasiment là où s'était implanté le premier supermarché Carrefour, en 1963. Et c’est une révolution à Villebon-sur-Yvette : tous les produits sont vendus en gros dans une sorte de vaste hangar de 14.000 mètres carrés et de dix mètres de hauteur. Seuls peuvent acheter ceux qui ont souscrit un abonnement de 36 euros par mois.



Ils vendent des tablettes de chocolat par paquet de 24, des poulets par batterie, des cacahuètes par quintal (ou presque), tous les produits de base conditionnés en gros volumes et stockés sur des palettes, destinés à la fois aux particuliers et aux professionnels. Il y a 3.700 références. C'est peu, comparé aux dizaines de milliers dans les hypers classiques. Le tout vendu avec des rabais de quelques pour cents par rapport aux enseignes classiques.

Aux États-Unis et dans la petite dizaine de pays où le distributeur est déjà implanté, Costco a aussi multiplié les opérations exceptionnelles. Comme la vente de voitures, ou même de diamants, où même un dessin de Picasso.