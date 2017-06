Le RSI, c'est bientôt fini

publié le 23/06/2017 à 08:10

Ce régime maudit - à cause de ses erreurs, de ses retards et de ses prélèvements intempestifs - était devenu la caricature de l'administration aveugle, ignorant les citoyens. Il y a des histoires insolites au RSI (un boulanger qui a reçu 2 milliards d'euros pour un remboursement de soins), mais aussi nombre d'histoires regrettables où les mises en demeure et commandements de payer ont mis sur la paille ces entrepreneurs que sont les indépendants. Même si le service s'est incontestablement amélioré depuis deux ans, le régime avait un surnom : "racket sans interruption". Au 1er janvier 2018, le RSI sera fondu au sein de la Sécu des salariés, avec quand même un guichet spécifique.



Les professions libérales n'auront pas la même couverture que les salariés. Ils conserveront exactement les mêmes cotisations qu'aujourd'hui et les mêmes prestations. Au moins peuvent-ils espérer une amélioration du service ? Ce n'est pas évident, à court terme au moins. Une partie des problèmes vient en effet de l'Ursaff, qui s’occupe du recouvrement des charges sociales. Ces difficultés resteront en l'état. Quant à la gestion du RSI elle-même, elle ne devrait être intégrée que progressivement à la Sécu. Ce sont les dirigeants du RSI qui vont perdre leur poste. Ils ne sont d’ailleurs pas contents du tout. Ils dénoncent l'absence de concertation, et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Ils regrettent aussi ce qu'ils appellent un "49-3 social". C’est-à-dire une décision brutale.

C'est parce que les assurés ne sont pas contents qu'on fait cette réforme : plus de sept sur dix se déclarent insatisfaits. Mais il n'y a pas que cela. Dans l'esprit du candidat Macron, qui avait annoncé clairement cette fusion, il s'agissait de créer une Sécurité sociale unique, pour répondre aux évolutions du monde du travail. Et faciliter le passage d'un statut à l'autre, du statut de salarié à celui d'indépendant, et inversement. L'idée sous-jacente étant que désormais, ces passages seront plus fréquents au cours d’une carrière, à cause du développement du travail en indépendant, dans tous les métiers.