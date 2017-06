Croissance : la situation s'améliore en France

publié le 21/06/2017 à 09:09

Le patient a repris des couleurs. La croissance économique de la France devrait atteindre 1,6% en 2017, en s'étant intensifiée très progressivement depuis deux ans. Ce serait un peu moins que la zone euro : l'Espagne serait, par exemple, à +3% selon l'Insee, et l'Allemagne, à +1,9% -, mais ce serait quand même le meilleur chiffre obtenu par notre pays depuis 2011. Ces prévisions portent sur le court terme, et elles sont corroborées par d'autres indicateurs. Le climat des affaires, par exemple : le moral des chefs d'entreprises, mesuré par l'indice Markit, est au plus dans la zone euro depuis dix ans. En général, quand les patrons voient l'avenir de façon positive, ils investissent et ils embauchent.



Cette embellie est due à l'amélioration de l'environnement européen tout d'abord, et même mondial. Il y a aussi deux éléments sectoriels. D'abord le retour des touristes étrangers, qui avaient été dissuadés de visiter la France et de dépenser en France par les attentats qui ont frappé notre pays. Ensuite le rebond de la production agricole, avec de meilleures récoltes cette année.

Autre point-clé : le redémarrage de l'investissement des entreprises et des ménages, principalement dans l'immobilier (+3,7%, du jamais vu depuis 2006). C'est d'ailleurs cela aussi qui explique en partie le redressement du secteur de la construction, après dix années de crise. Ce dernier point est très important. Vous savez ce qu'on dit, quand le bâtiment va tout va, et ça n'est pas faux. Le secteur, par ses cycles, explique largement les oscillations de la croissance française et de l'emploi dans le secteur privé.